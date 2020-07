Da oggi torna Marsala c’è. Ripartiamo con passione e responsabilità

Sono passati quattro mesi dall’ultima uscita di Marsala C’è. Molti ricorderanno che il nostro primo numero fu pubblicato il 22 aprile del 2003: da allora non si era mai verificata un’interruzione così prolungata nel rapporto quotidiano che ci lega alla comunità dei nostri lettori. Un blackout che abbiamo vissuto con sofferenza e a cui abbiamo in gran parte sopperito riversando tutte le nostre energie sul nostro giornale on line, Itaca Notizie, che da marzo in poi ha registrato numeri da record, superando ogni mese il milione di visualizzazione, secondo i dati forniti da Google Analytics. Abbiamo sentito con forza la responsabilità di un momento difficile, mai vissuto dalla nostra Repubblica, e non ci siamo risparmiati nel fornire ogni giorno aggiornamenti puntuali e attendibili sull’emergenza epidemiologica, nel rispetto delle regole deontologiche e della sensibilità dei nostri lettori.

Al contempo, abbiamo raccontato il nostro punto di vista sul lockdown, arricchendo cronache e commenti con ulteriori spazi di riflessione (come le “Cartoline dalla quarantena” di Renato Polizzi), di approfondimento culturale (come la rubrica “Poesie in quarantena”, curata da Francesco Vinci) o intrattenimento (il ciclo speciale del format “Stanno tutti a casa”, curato da Ninny Bornice). A maggio, abbiamo affiancato a Itaca Notizie un’ulteriore iniziativa editoriale, il sito marsalace.it, che nel giro di poche settimane ha fatto registrare nelle comunità di Marsala e Petrosino buoni numeri e crescenti apprezzamenti per la sua immediatezza e per la facilità di consultazione. Abbiamo persino contribuito all’organizzazione di una giornata ecologica, contribuendo alla pulizia della zona di Salinella, assieme a Libera e a tanti cittadini marsalesi.

Tutto ciò, senza perdere di vista il racconto delle nostre città, dall’economia al sociale, dalla cultura allo sport, dalla cronaca alle inchieste giudiziarie, fino alla politica, riservando un occhio particolare a Marsala, che dopo il rinvio delle elezioni originariamente previste in primavera, è attesa da scelte di fondamentale importanza per il proprio futuro amministrativo.

E’ stata dura, perchè fino a metà aprile sembrava che anche nella nostra Sicilia la situazione potesse precipitare da un momento all’altro e l’istituzione della cosiddetta “zona rossa” nella vicina Salemi aveva fatto temere il peggio. Gradualmente, le cose sono andate migliorando, il governo nazionale e quello regionale hanno cominciato ad allentare il lockdown e adesso ci ritroviamo in una situazione di parziale ritorno alla normalità. Restano tante ferite che ci vorrà tempo per rimarginare, se pensiamo al nostro tessuto sociale ed economico. Ed anche la nostra realtà editoriale ha dovuto stringere i denti più che mai per reggere l’impatto di questi mesi di chiusura.

Tuttavia, adesso siamo nelle condizioni di tornare ad accompagnare le vostre giornate con il nostro abito “storico”, fatto di quella carta che tanti lettori continuano ad amare nonostante l’affermazione del web e che ha il merito di superare certe barriere sociali che ancora esistono nell’accesso all’informazione. Inizialmente, per ragioni tecniche, usciremo tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) nel formato ad 8 pagine, ma presto verranno ripristinate anche le pubblicazioni del mercoledì e del venerdì.

Torniamo con il nostro stile, popolare ma non populista, la nostra indipendenza dal potere, il nostro rispetto per chi ci legge, il nostro amore per la verità e la giustizia. Torniamo con la determinazione che abbiamo sempre dimostrato nella difesa del territorio dalle infiltrazioni mafiose, dalla corruzione, dal clientelismo, dalle tentazioni xenofobe, dagli scempi ambientali. E mantenendo inalterata l’attenzione a certi temi che riteniamo cruciali per il futuro della nostra comunità, a partire dall’emigrazione giovanile. Torniamo con la consapevolezza che il Coronavirus ha segnato profondamente anche il nostro immaginario, oltre che le nostre abitudini, e che comunque è arrivato il momento di ragionare su stili di vita diversi e su un nuovo rapporto tra i cittadini e le istituzioni, maggiormente in linea con lo spirito del nostro tempo e lontano da riti e liturgie che hanno rallentato la crescita e lo sviluppo del territorio.

Nel presentare il nostro ritorno, infine, facciamo presente una piccola ma importante differenza tecnica rispetto al passato: ogni lettore dovrà prendere e portare a casa la propria copia di Marsala C’è, come, del resto, molti facevano già. Altri, legittimamente, preferivano la comodità di leggere il nostro free press al bar per poi lasciarlo alla fruizione di ulteriori avventori: per il momento non potranno più farlo, per scongiurare un utilizzo promiscuo, ancora non consentito dalle normative anti Covid. Una piccola raccomandazione che rafforza ulteriormente la responsabilità che sentiamo nei vostri riguardi e ci induce a promettervi un giornale ancora più bello, ricco e curato del solito. Un diario quotidiano del nostro presente, con cui ci auguriamo di potervi accompagnare verso un futuro più sereno.