Coronavirus 3 giugno: 223 casi ma oltre 77mila tamponi, in Sicilia migranti positivi

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 3 luglio 2020. Ancora un aumento soprattutto in Lombardia. Sono 223 i nuovi casi e in totale dall’inizio pandemia sono 241.184.

Scende di altre 176 unità il numero dei malati attuali in Italia arrivando a 14.884. L’aumento odierno però è dovuto anche al numero di tamponi, tanti, effettuati: 77.096 in un giorno. I guariti in 24 ore sono 384 per un totale di 191.467 e le vittime nell’arco di 20 ore sono solo 15 per un totale di 34.833.

I ricoverati sono 956, le terapie intensive calano di 3 unità e sono in tutto 79. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.849, 166 in meno rispetto a ieri.

In Sicilia, a Ragusa, tre cittadini del Bangladesh sono stati trovati positivi al Covid-19. Lo rende noto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassi’. “I tre sono ora in isolamento controllato, mentre sono in corso le indagini previste dai protocolli sanitari per ricostruire i loro eventuali contatti”. Il totale positivi al momento, secondo le mappe del Ministero della Salute, in Sicilia sono 135.