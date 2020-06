Nasce Albarìa, il wine-bar in uno degli angoli più suggestivi di Marsala

In un angolo incantevole di Lilybeo nasce Albarìa, un wine-bar made in Sicily. Dalla volontà di alcuni imprenditori e dalla voglia di investire in un territorio straordinario, con le sue bellezze e la storia che si respira in centro storico, nasce questa enoteca che promette di stupire con una attenta selezione di vini e il servizio migliore.

Ecco il video realizzato in occasione dell’inaugurazione:

(musica dall’album “Albarìa” di Fabio Genco ed Alessandro Mancuso – Peppe Giuffrè Editore)

Non mancheranno le eccellenze enogastronomiche. Inoltre vuele essere anche un luogo di incontro e di approfondimento culturale.

Ecco il video realizzato dalla nostra redazione:

“Albarìa – ci racconta uno dei gestori – nella lingua siciliana è il termine che raffigura il sole che sorge e che si specchia sul mare calmo.

A noi piace pensare che questa “Albarìa” possa rappresentare, alla stregua del sole che si staglia in alto in tutta la sua fierezza, l’idea della rinascita”.

Albarìa si trova a Marsala, in via Garibaldi, n. 8.