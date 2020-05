Nuova seduta del Consiglio comunale di Marsala, sempre con il sistema del collegamento on line.

Enzo Sturiano comunica all’Aula che presenti gli assessori regionali Falcone e Cordaro oltre alla deputazione locale per discutere del porto di Marsala si terrà alle 11.30 del sette maggio al monumento ai Mille. Sarà a Marsala anche l’assessore regionale alla salute Razza che in Consiglio alle 12,30 per importanti comunicazioni sull’ospedale di Marsala terrà una conferenza stampa.

Poi si inizia da dove si era finita la scorsa seduta: il voto su due debiti fuori bilancio