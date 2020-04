Seduta del Consiglio comunale di Marsala del 29 aprile

Iniziato con una certa puntualità il Consiglio comunale di Marsala convocato nella sua versione on line dal presidente Enzo Sturiano, sono presenti 28 consiglieri.

Questa volta contrariamente alla seduta precedente sono presenti in aula alcuni consiglieri. Diversi ancora sono collegati in video conferenza.

Presente Vito Cimiotta presidente della Commissione consiliare finanze visto che sono all’ordine del giorno diversi debiti fuori bilancio.

Sturiano si lamenta della difficoltà di seguire i lavori perché i consiglieri in video conferenza accavallano le voci.

Interviene in aula il vice presidente del Consiglio Arturo Galfano che chiede al segretario generale Bernardo Triolo presente in aula se in tante delibere di debiti fuori bilancio ce sono state di contestate. Alcune delibere sono state trasmesse alla Corte dei Conti.

La replica di Triolo che ha parlato di penalizzazioni di dirigenti per una specie di mancato raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati alcune delibere sono state trasmesse dalla Corte dei Conti. “Non ricordo di provvedimenti disciplinari dei confronti di chi avrebbe causato danni al comune”.

Prima delibera di debiti fuori bilancio approvata dal Consiglio con 23 favorevoli e 5 astenuti.

Seconda delibera messa in discussione e illustrata da Vito Cimiotta. Altro debito fuori bilancio approvato. Stesso risultato.

Approvati altri 4 debiti fuori bilancio ammontanti a poche centinaia di euro.

Dopo l’approvazione degli ultimi 3 punti relativi ai debiti fuori bilancio. Si è passati alla proposta del consigliere Giovanni Sinacori relativo all’atto d’indirizzo di acquisto materiale sanitario da utilizzare per l’Ospedale Paolo Borsellino- “Sarebbe un atto importante in vista del ripristino della normalità nel dopo coronavirus”.

L ‘atto proposto da Sinacori viene approvato all’unanimità.

Iniziate tutta una serie di comunicazioni, sono intervenute Luana Alagna e in aula Letizia Arcara. Flavio Coppola che ha chiesto all’amministrazione la sospensione delle imposte locali così come richiesto dalle associazioni delle categorie più penalizzate. “Modificare in tal senso i regolamento prima dell’approvazione del Bilancio”.

E’ intervenuta Ginetta Ingrassia a nome della commissione cultura che ha chiesto di superare vecchie logiche in favore di un rilancio del settore. “Occorre essere più incisivi”.

Sono intervenuti anche Aldo Rodriquez e Ivan Gerardi che hanno sollevato il problema della distribuzioni del materiale scolastico. A loro ha risposto l’assessore Anna Maria Angileri che ha riferito che il servizio sarà svolto dai vigili urbani.

Michele Gandolfo ha criticato l’atteggiamento del governo nazionale che non differenzia i provvedimenti tra le varie regioni.

Daniele Nuccio ha proposto un tavolo del Consiglio comunale per avanzare delle proposte per affrontare le battaglie che ci aspettano nel dopo coronavirus.