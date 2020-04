Marsala: fermato un uomo in piazza della Vittoria. Pesanti insulti contro le forze dell’ordine (VIDEO)

Nella serata di ieri, a Marsala, un uomo, fermato presso un posto di blocco in piazza della Vittoria è stato portato via in stato di fermo, in attesa della convalida dell’arresto. Le veementi proteste del soggetto arrestato hanno attirato l’attenzione di qualche residente, che dal balcone della propria abitazione ha filmato l’episodio. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha rivolto pesanti insulti alle forze dell’ordine presenti sul luogo (Polizia e Carabinieri). Verosimilmente, oltre che di aver violato le misure anti-Covid, dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale. Da parte della nostra redazione, totale solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine, che con grande equilibrio hanno gestito la situazione e che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus hanno garantito puntuali controlli sul territorio per assicurare il rispetto delle misure anti-Covid.