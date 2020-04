Nave della compagnia Costa al Porto di Marsala: passeggero positivo al Covid ricoverato in rianimazione

Aggiornamento: E’ confermata la notizia di un soggetto positivo al Coronavirus a bordo della nave da crociera Costa Deliziosa, che questa mattina si è fermata a circa due miglia dal Porto di Marsala. Si tratta di un passeggero italiano di mezza età e di sesso maschile. L’uomo è stato già ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva del “Paolo Borsellino” di Marsala. Non trovano fondamento, invece, le notizie circolate sui social a proposito di altri casi di positività al tampone da parte di passeggeri o personale a bordo della Costa Deliziosa. L’imbarcazione sta per lasciare il Porto di Marsala. Non si renderà necessario alcun intervento straordinario di sanificazione per l’area portuale o per i locali dell’Ufficio Circondariale Marittimo guidato dalla comandante Carla Picardi, in quanto il personale in servizio ha svolto soltanto attività di assistenza a carattere tecnico-nautico. Si conferma infatti la circostanza che il paziente sceso dalla nave è stato accompagnato a terra da un mezzo “leggero” della Costa Deliziosa.

Com’è noto, le condizioni del Porto di Marsala non consentono l’attracco della grandi navi. Tuttavia, stamattina, molti residenti in zona hanno notato l’insolita presenza nell’area portuale lilybetana di una nave da crociera della compagnia Costa.

L’avvistamento è apparso oltremodo imprevisto, viste le misure previste dall’emergenza Coronavirus. Com’è noto, infatti, ci sono da tempo delle navi della citata compagnia, partite per tour turistici in varie zone del mondo, a cui non è stato consentito l’attracco per ragioni di sicurezza sanitaria. A bordo ci sono circa 3000 passeggeri (di cui 556 italiani) che non vengono fatti scendere. Nei giorni scorsi c’era stata anche una petizione on line rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affinchè venisse consentito lo sbarco della navi battenti bandiera italiana sul territorio nazionale.

Una di queste imbarcazioni, la Costa Deliziosa, è proprio quella che si trova attualmente ferma a circa due miglia dal Porto di Marsala. Pare che a bordo della stessa ci sia un sospetto caso di Coronavirus. Due mezzi della Capitaneria si sono avvicinati alla nave, tornando poi accompagnati da un ulteriore mezzo della Costa Delizia, su cui è stato trasportato il suddetto soggetto. Una volta a terra, lo stesso è stato trasferito su un’ambulanza del 118 che lo ha accompagnato al Covid Hospital di Marsala.