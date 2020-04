Valderice, il sindaco Stabile: “Positivi altri tre concittadini già in quarantena preventiva”

“In queste ultime ore mi hanno aggiornato dall’ Asp di Trapani, che altri tre nostri concittadini, i quali già si trovavano in quarantena preventiva, sono risultati positivi al Covid 19”. Questo è quanto affermato dal sindaco di Valderice Francesco Stabile, dopo aver ricevuto notizia dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

“Siamo ancora in piena battaglia contro questo maledetto virus – ha continuato – oggi più che mai, abbiamo tutti l’ obbligo di non abbassare la guardia, dobbiamo essere ancora più attenti nel rispettare le misure restrittive imposte, questo è l’ unico modo per contenere l’ indice del contagio ed uscirne prima possibile“.