Gli sfincioni di San Giuseppe a casa tua grazie alla pasticceria Alagna

La storica pasticceria Alagna, in attività dal 1969, propone un’iniziativa interessante. In occasione della festa del Papà, giovedì 19 marzo, il bar/pasticceria Alagna attiverà il servizio a domicilio per consegnare, solo su prenotazione, il dolce tipico siciliano, lo sfincione di San Giuseppe.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0923 780594 oppure il 333 588140.

