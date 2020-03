Anche lo Show Room “Wedding e More” ha chiuso in ottemperanza al recente Dpcm. Marilena Angileri, titolare del negozio di Piazza Castello n.17 , ha dato appuntamento alla clientela a data da destinarsi e certamente non appena l’emergenza coronavirus sarà terminata: “passerà pesto e torneremo a organizzare feste, eventi e matrimoni sempre con stile ed eleganza. Per ora sono chiusa ma la speranza è poter festeggiare con i colori e l’energia che ci contraddistinguono.”

Info 328 400 4479

info@marilenawedding.it

www.marilenawedding.it