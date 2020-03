Apre a Marsala Wedding e more, lo Show Room di Marilena Angileri

[ PUBBLIREDAZIONALE] Classe, armonia e colpo d’occhio affascinante. Questo lo stile del Laboratorio Show Room di Marilena Angileri, titolare del “Wedding e More”, il nuovissimo negozio di Piazza Castello 17 a Marsala.

Buon gusto e cura dei dettagli sono la vocazione innata di una donna nata per organizzare matrimoni, eventi e feste. “Sono una Wedding Designer specializzata nella creazione e realizzazione di addobbi floreali, tableau mariage, tableau di ringraziamenti, confettate e sigarate di gran classe. Ogni evento può diventare indimenticabile se è preparato con cura ed esperienza. Lavoro in questo settore da molti anni e la scoperta del mio estro mi ha incoraggiata a creare uno spazio tutto mio dove posso creare e consigliare al meglio i miei clienti. La mia è una ditta individuale dove creo il Mood Board ad esempio di un matrimonio e dove mi lascio ispirare dai racconti di chi mi sceglie per realizzare il sogno di una giornata magica, indimenticabile”.

Matrimoni ma non solo. Come dice il nome, c’è anche molto di più e vale la pena di scoprirlo per accendere gli occhi di una nuova luce. Marilena Angileri, vi aspetta fra splendide Teste di Mori, articoli da regalo, deliziose bomboniere e profumi esotici per iniziare un viaggio ricco di armonie.

