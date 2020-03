I Soldi Spicci, sospese e rinviate a data da destinarsi le date del 6,7 e 8 marzo a Marsala

A seguito del Decreto Ministeriale del 4 marzo si comunica che le date del 6, 7 e 8 marzo 2020 in programma a Marsala (TP), presso il Teatro E. Sollima, vengono sospese e rinviate a data da destinarsi. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date. Tutti coloro che volessero potranno richiedere rimborso entro e non oltre il 17 marzo 2020.



Di seguito le modalità :

– Rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 17 marzo 2020.

– Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 17 marzo 2020.

– Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 17 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Infoline 3426469617