ANCHE IN PROVINCIA IL 5 PER MILLE PER TUTELARE I LUOGHI DI CULTO

Il Ministero dell’interno ha reso noto che, anche per il 2020, è possibile donare il 5 per mille IRPEF al Fondo Edifici di Culto (F.E.C) nell’ambito dell’IRPEF destinato, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Il Fondo è proprietario di circa 830 chiese sul territorio nazionale. Di queste, 44 risultano ubicate nella provincia di Trapani, alcune ben note, quali: la Basilica di Maria SS Annunziata, la Chiesa di San Francesco di Assisi e la Chiesa di San Domenico a Trapani; le Chiese di San Francesco di Paola e Santa Maria delle Grazie a Marsala; le Chiese di San Francesco di Assisi, Santa Veneranda e San Michele Arcangelo a Mazara del Vallo; la Chiesa di San Domenico a Castelvetrano. Altre, seppur meno famose, sono altrettanto importanti perché da secoli continuano ad essere un centro di aggregazione urbana per i fedeli e per i cittadini.

Il F.E.C nel corso degli ultimi 5 anni ha provveduto a finanziare, per le chiese di proprietà, vari interventi di restauro per oltre 34 milioni di euro; diverse sono state le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate su edifici sacri insistenti in questa Provincia.

La destinazione del 5 per mille in favore del Fondo Edifici di Culto può essere effettuata mediante compilazione dell’apposito riquadro della dichiarazione di redditi denominato “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF” firmando il riquadro relativo al “FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI L’ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M 28 LUGLIO 2016) e apponendo infine il codice fiscale 97051910582.