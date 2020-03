Coronavirus: si va verso la chiusura di tutte le scuole italiane fino al 15 marzo

Aggiornamento: Le ultime notizie diffuse dalle agenzie parlano di una chiusura di tutte le scuole e Università italiane dal 5 marzo fino al 15. Le informazioni sono ancora frammentarie e, in ogni caso, si attende il decreto del Consiglio dei Ministri.

***

Emergenza coronavirus: l’ipotesi sul tavolo del governo, che in questi minuti è riunito a Palazzo Chigi, è quello di chiudere le scuole in tutte le Regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì.

Nel caso in cui si decida di procedere in questa direzione, sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, forse anche nell’incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Il governo è deciso ad affidarsi al parere della commissione scientifica. È una strada complessa, che avrebbe costi sociali enormi e che andrebbe spiegata alla popolazione, probabilmente con un intervento pubblico del presidente del Consiglio. Ma è una strada che comunque l’esecutivo starebbe valutando in questi minuti nel corso del vertice convocato dal premier nella sede di governo con tutti i ministri. Tra i nodi principali in corso di valutazione, la necessità di coordinare il rapporto con le Regioni, affidato al ministro Francesco Boccia, in modo da evitare che si proceda in ordine sparso (la competenza sulle scuole è di natura regionale).