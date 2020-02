Aggressione contro un immigrato nel centro storico di Marsala: indagini in corso

Momenti di panico nel tardo pomeriggio a Marsala. I numerosi cittadini che erano a passeggio in via XI Maggio sono stati testimoni di una rissa che si è verificata nei pressi dell’ufficio della Pro Loco cittadina. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate tre pattuglie dei Carabinieri e due della Polizia per riportare la situazione in ordine e ricostruire la dinamica dei fatti. Le prime notizie giunte da chi si trovava in zona parlano di un’aggressione nei confronti di un giovane immigrato. Non è chiaro se sia stato un tentativo di rapina o un’azione a sfondo razziale.