Prima seduta del Consiglio comunale di Marsala ed infuria la polemica su una stradella illuminata in contrada Cardilla

Pronti via, la prima riunione del Consiglio comunale di Marsala del 2020 inizia con le consuete comunicazioni.

Anzi la comunicazione. Come anticipato a suo tempo le vicenda riguarda un stradella che grazie ad un emendamento presentato e votato in consiglio comunale nel 2018 stata illuminata nelle scorse settimane. A protestare era stato l assessore ai lavori pubblici Salvatore Accardi.

Sono intervenuti la consigliera Ginetta Ingrassia, Linda Licari Aldo Rodriqueze Mario Rodriquez che in modo differente stanno difendendo le prerogative del consiglio comunale. Durissimo il presidente Enzo Sturiano che ha parlato anche di distrazione di somme relativamente ad alcuni lavori effettuati al posto di altri.

Molta confusione e poi l annuncio dello stesso presidente che ha comunicato che entro poche settimane saranno convocati funzionari e dirigenti del settore lavori pubblici in audizione per capire come ci si [ regolati in tema di priorita.